НБУ погіршив прогноз за розміром міжнародних резервів

Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз по розміру міжнародних резервів до кінця 2020 року з 29,3 млрд доларів 27,2 млрд доларів. Про це сьогодні на брифінгу сказав голова НБУ Яків Смолій.

Як зазначив Смолій фінансування від МВФ та інших офіційних міжнародних партнерів допоможе підтримувати міжнародні резерви України на рівні 27-29 млрд доларів протягом цього та наступних років.

За прогнозом НБУ, розмір резервів складе 28,6 млрд доларів у 2021 році і 28,0 млрд доларів у 2022 році.

Зазначимо, розмір міжнародних резервів України протягом березня 2020 року скоротився на 7,8% (на 2,1 млрд доларів) і на 1 квітня становив 24,9 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом березня 2020 року витратив на підтримку курсу національної валюти майже 2,2 млрд доларів. За місяць НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 264,0 млн доларів і продав 2 453,6 млн доларів, чистий продаж склала 2 189,6 млн доларів.

Нагадаємо, в кінці січня Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз за розміром міжнародних резервів до кінця 2020 року більш ніж на 5 млрд доларів - з 24 до 29,3 млрд доларів. НБУ прогнозував, що в 2021-2022 роках міжнародні резерви України перевищать 30 млрд доларів.