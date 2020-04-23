НБУ погіршив прогноз з інфляції в Україні

Національний банк України прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2020 року складе 6,0%. Про це сьогодні на брифінгу сказав голова НБУ Яків Смолій.

Як зазначив Смолій, протягом року рівень інфляції буде залишатися в цільовому діапазоні 5% плюс-мінус 1 п. п., однак в кінці року інфляція прискориться до 6%.

Згідно з прогнозом НБУ, на початку 2021 року інфляція вийде за межі мети НБУ, однак потім повернеться в діапазон 5%.

Нагадаємо, в кінці січня Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз по інфляції на 2020 рік. НБУ прогнозував, що НБУ, уповільнення інфляції в Україні продовжиться. Протягом більшої частини 2020 року вона буде нижче цільового діапазону 5% ± 1 п. п., проте в IV кварталі вона прискориться і складе 4,8% за підсумками поточного року.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у березні 2020 року порівняно з лютим, виросли на 0,8%. При цьому в річному вимірі (до березня 2019 року) інфляція сповільнилася до 2,3% з 2,4% у лютому 2020 року.

Як повідомляло РБК-Україна, за зміненим макропрогнозом, який підготувало Мінекономіки, а 29 березня затвердив Кабінет міністрів, реальний ВВП України впаде в 2020 році на 4,8%. Крім того, інфляція (грудень до грудня) зросте до 11,6% (раніше прогнозувалося 5,5%).