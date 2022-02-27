НБУ вимагає від Visa та Masterсard зупинити обслуговування карток банків Росії

Національний банк звернувся до міжнародних платіжних систем Visa та Masterсard з вимогою зупинити обслуговування платіжних карток, емітованих банками - резидентами Російської Федерації. Недопустимо, щоб через ці картки здійснювалася фінансова підтримка збройної агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначив голова НБУ Кирило Шевченко, команда Національного банку вживає всіх можливих заходів, щоб забезпечити фінансовий тил українців та максимально протидіяти агресії Росії у фінансовій сфері. "Вважаємо недопустимим, щоб через карти міжнародних платіжних систем Visa та Masterсard здійснювалася фінансова підтримка збройної агресії проти нашої держави. Сподіваюся, що компанії Visa та Masterсard ухвалять справедливе рішення заради миру в Україні", - додав він.