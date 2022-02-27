НБУ вимагає від Visa та Masterсard зупинити обслуговування карток банків Росії
Національний банк звернувся до міжнародних платіжних систем Visa та Masterсard з вимогою зупинити обслуговування платіжних карток, емітованих банками - резидентами Російської Федерації. Недопустимо, щоб через ці картки здійснювалася фінансова підтримка збройної агресії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Як зазначив голова НБУ Кирило Шевченко, команда Національного банку вживає всіх можливих заходів, щоб забезпечити фінансовий тил українців та максимально протидіяти агресії Росії у фінансовій сфері.
"Вважаємо недопустимим, щоб через карти міжнародних платіжних систем Visa та Masterсard здійснювалася фінансова підтримка збройної агресії проти нашої держави. Сподіваюся, що компанії Visa та Masterсard ухвалять справедливе рішення заради миру в Україні", - додав він.
Детальніше про санкції, які були введені до Росії з боку країн Заходу після початку війни Росії проти України читайте в матеріалі РБК-Україна "Санкції і удар по економіці: ціна для Росії за вторгнення в Україну".