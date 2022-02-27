НБУ требует от Visa и Masterсard остановить обслуживание карт банков России

Национальный банк обратился к международным платежным системам Visa и Masterсard с требованием остановить обслуживание платежных карт, эмитированных банками - резидентами Российской Федерации. Недопустимо, чтобы через эти карточки осуществлялась финансовая поддержка вооруженной агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметил глава НБУ Кирилл Шевченко, команда Национального банка принимает все возможные меры, чтобы обеспечить финансовый тыл украинцев и максимально противодействовать агрессии России в финансовой сфере. "Считаем недопустимым, чтобы через карты международных платежных систем Visa и Masterсard осуществлялась финансовая поддержка вооруженной агрессии против нашего государства. Надеюсь, что компании Visa и Masterсard примут справедливое решение ради мира в Украине", - добавил он.