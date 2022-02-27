ru ua
Вс, 27 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

НБУ требует от Visa и Masterсard остановить обслуживание карт банков России

Новина українською →
Украина, Воскресенье 27 февраля 2022 11:44
НБУ требует от Visa и Masterсard остановить обслуживание карт банков России Фото: НБУ требует от Visa и Masterсard остановить обслуживание карт россиян (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк обратился к международным платежным системам Visa и Masterсard с требованием остановить обслуживание платежных карт, эмитированных банками - резидентами Российской Федерации. Недопустимо, чтобы через эти карточки осуществлялась финансовая поддержка вооруженной агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметил глава НБУ Кирилл Шевченко, команда Национального банка принимает все возможные меры, чтобы обеспечить финансовый тыл украинцев и максимально противодействовать агрессии России в финансовой сфере.

"Считаем недопустимым, чтобы через карты международных платежных систем Visa и Masterсard осуществлялась финансовая поддержка вооруженной агрессии против нашего государства. Надеюсь, что компании Visa и Masterсard примут справедливое решение ради мира в Украине", - добавил он.

Подробнее о санкциях, которые были введены в Россию со стороны стран Запада после начала войны России против Украины читайте в материале РБК-Украина "Санкции и удар по экономике: цена для России за вторжение в Украину".

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина