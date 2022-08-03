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НБУ спрогнозував вплив на економіку зниження безпекових ризиків в Україні

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Україна, Середа 03 серпня 2022 12:00
НБУ спрогнозував вплив на економіку зниження безпекових ризиків в Україні Фото: заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Основним припущенням базового сценарію макропрогнозу Національного банку є зниження безпекових ризиків до кінця 2022 року. Але існує і альтернативний сценарій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, під час дзвінку з інвесторами, організованого Morgan Stanley.

За його словами, це сприятиме подальшому пожвавленню економічної активності в країні та поверненню ВВП до зростання вже у ІІ кварталі наступного року.

Для реалізації цього прогнозу важливим є також продовження міжнародної фінансової допомоги. Зокрема, у прогноз НБУ закладається запуск нової програми з Міжнародним валютним фондом у 2023 році, щодо якої нині йдуть перемовини, зазначив Ніколайчук.

Нагадаємо, за базовим прогнозом НБУ, оприлюдненим в липні, економіка України скоротиться на третину у 2022 році та лише частково нівелює втрати у 2023-2024 роках. У 2023 році очікується зростання на 5,5%, у 2024 році - на 4,9%.

Водночас макропрогноз містить і альтернативний сценарій. У разі тривалого збереження високих безпекових ризиків економічна активність в 2023 році залишатиметься пригніченою - ВВП зросте лише на 2%, а повноцінне відновлення розпочнеться не раніше 2024 року.

Разом з тим, у НБУ заявляли, що центробанк "не прогнозує перебіг воєнних подій, проте мусить робити різні припущення щодо них як визначального фактору впливу на економіку".

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Національний банк України
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