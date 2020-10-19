ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

НБУ склав рейтинг прибутковості банків

Автор: Олександр Білоус

ПриватБанк отримав половину прибутку банків

Банки України за січень-вересень 2020 року отримали 40,978 млрд гривень прибутку. Рейтинг прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 21,191 млрд гривень.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ.

За даними НБУ, на другому місці також державний Ощадбанк - 4,900 млрд гривень, на третьому - банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк Аваль - 3,338 млрд гривень.

Далі йдуть приватний ПУМБ - 2,289 млрд гривень і банк іноземним капіталом ОТП БАНК - 1,414 млрд гривень.

Популярні новини

За даними НБУ, 63 з 74 банків отримали прибуток на суму 43,499 млрд гривень, а 11 банків показали збитки на 2,520 млрд гривень.

Рекордний збиток зафіксував державний Укрексімбанк - 1,713 млрд гривень.

Нагадаємо, станом на 1 жовтня 2020 року в Україні налічувалося 7329 діючих структурних підрозділів банків. Порівняно з початком року їх кількість скоротилася на 673.

Як повідомляло РБК-Україна, в січні-серпні 2020 року прибуток українських банків склав 32,641 млрд грн, що на 26,3% менше, ніж роком раніше (44,294 млрд грн).

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Національний банк Українибанкиприбыль