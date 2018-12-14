ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

МВФ повідомив про рекордний обсяг світового боргу

Новини » Фінанси    14.12.2018 - 14:03
МВФ повідомив про рекордний обсяг світового боргу
Ілюстративне фото (twitter.com/nab_ukr)

Борг досяг 225% світового ВВП

За даними МВФ, світовий борг в 2017 році досяг рекордних 184 трлн доларів, що еквівалентно 86 тис. доларів на людину і більш ніж удвічі перевищує середній дохід на душу населення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg.

У цілому, за даними МВФ, обсяг світового державного та приватного боргу 190 країнах становить близько 225% валового внутрішнього продукту.

Найбільшими боржниками є США, Китай і Японія - три найбільші економіки світу. У той же час Міжнародний валютний фонд відзначив потенційні ризики глобальної експансії цих країн, враховуючи, що частка боргу перевищує частку в обсязі світового ВВП.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив прогноз по зростанню світової економіки в 2018-2019 роках з 3,9% до 3,7%. Однак, як відзначається в огляді за жовтень 2018 року, "ці темпи перевищують рівень будь-якого року за період 2012-2016 років".

За даними Світового банку, в 2019 році уряду України знадобиться приблизно 7,7 млрд доларів (5,8% ВВП) для погашення державного боргу (в іноземній та національній валюті) і ще 2,9 млрд доларів (2,3% ВВП), для покриття прогнозованого дефіциту державного бюджету.

МВФ затвердить терміни і кількість всіх траншів для України 18 грудня Смолій назвав суму і терміни траншу МВФ
Новини України долгМВФВВП
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся