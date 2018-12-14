МВФ повідомив про рекордний обсяг світового боргу

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Борг досяг 225% світового ВВП

За даними МВФ, світовий борг в 2017 році досяг рекордних 184 трлн доларів, що еквівалентно 86 тис. доларів на людину і більш ніж удвічі перевищує середній дохід на душу населення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg.

У цілому, за даними МВФ, обсяг світового державного та приватного боргу 190 країнах становить близько 225% валового внутрішнього продукту.

Найбільшими боржниками є США, Китай і Японія - три найбільші економіки світу. У той же час Міжнародний валютний фонд відзначив потенційні ризики глобальної експансії цих країн, враховуючи, що частка боргу перевищує частку в обсязі світового ВВП.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив прогноз по зростанню світової економіки в 2018-2019 роках з 3,9% до 3,7%. Однак, як відзначається в огляді за жовтень 2018 року, "ці темпи перевищують рівень будь-якого року за період 2012-2016 років".

За даними Світового банку, в 2019 році уряду України знадобиться приблизно 7,7 млрд доларів (5,8% ВВП) для погашення державного боргу (в іноземній та національній валюті) і ще 2,9 млрд доларів (2,3% ВВП), для покриття прогнозованого дефіциту державного бюджету.