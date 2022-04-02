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НБУ скоротив продаж валюти з резервів за останній тиждень

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Україна, Субота 02 квітня 2022 13:30
НБУ скоротив продаж валюти з резервів за останній тиждень Фото: НБУ продає валюту з резервів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 28 березня по 1 квітня березня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 303,58 млн доларів і 304,80 млн євро. При цьому НБУ купив 21,50 млн доларів і 5,00 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

З початку року НБУ купив на міжбанку 1 767,30 млн доларів і 74,67 млн євро. При цьому НБУ продав 4 279,49 млн доларів і 992,26 млн євро.

Негативне сальдо інтервенцій склало 2 512,19 млн доларів і 917,59 млн євро.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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