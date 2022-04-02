НБУ сократил продажу валюты из резервов за последнюю неделю
Фото: НБУ продает валюту из резервов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 28 марта по 1 апреля марта 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 303,58 млн долларов и 304,80 млн евро. При этом НБУ купил 21,50 млн долларов и 5,00 млн евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
С начала года НБУ купил на межбанке 1 767,30 млн долларов и 74,67 млн евро. При этом НБУ продал 4 279,49 млн долларов и 992,26 млн евро.
Отрицательное сальдо интервенций составило 2 512,19 млн долларов и 917,59 млн евро.
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