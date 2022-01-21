НБУ скоротив продаж валюти для підтримки курсу гривні

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 17-21 січня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 321,0 млн доларів і купив 20 млн доларів. Негативне сальдо склало 301,0 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Таким чином, центробанк скоротив продаж валюти для підтримки курсу гривні в порівнянні з минулим тижнем (330,7 млн доларів).

Майже весь обсяг НБУ продав 17-18 січня. Максимуму на міжбанку курс досяг у вівторок, 18 січня, коли долар подорожчав до 28,50 гривень. Потім ситуація змінилася, НБУ припинив інтервенції, і кінця тижня курс впав до 28,25 гривень.

З початку року НБУ купив на міжбанку 751,7 млн доларів і продав 20,0 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 731,7 млн доларів.