НБУ скоротив продаж валюти для підтримки гривні в три рази

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

НБУ продовжує продавати валюту на міжбанку в невеликих обсягах

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 28 вересня - 2 жовтня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 51,10 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з купівлі валюти.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Таким чином, НБУ продовжив продаж валюти на міжбанку для підтримки курсу гривні, скоротивши її у порівнянні з попереднім тижнем більш ніж в рази (160,50 млн доларів).

За даними центробанку, всього з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 4509,40 млн доларів і продав на 3574,40 млн доларів. Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 935,00 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ протягом вересня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 231,5 млн доларів. При цьому центробанк купив за місяць 34,0 млн доларів. Таким чином, сальдо операцій НБУ знову стало негативним - мінус 197,5 млн доларів.

Населення України у вересні 2020 року продало комерційним банкам готівкової валюти на 1 483,0 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 347,5 млн доларів. Таким чином, у вересні знову спостерігалася чистий продаж валюти населенням, яка становила 135,5 млн доларів, яка була менше, ніж у серпні (151,2 млн доларів).