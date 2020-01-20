НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 13-17 січня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 100 млн доларів, що на 48 млн доларів менше, ніж тижнем раніше (148 млн доларів). Про це повідомляється на сайті НБУ.

За даними Національного банку, з початку року НБУ купив на міжбанку валюти на 298,00 млн доларів і продав на 30,00 млн доларів.

Таким чином, з початку 2020 року чиста купівля валюти Нацбанком склала 268,00 млн доларів.

Згідно з інформацією НБУ, за минулий тиждень нерезиденти збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 4,576 млрд грн до 121,445 млрд грн.

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Нагадаємо, у грудні Національний банк України збільшив планові обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення міжнародних резервів. Планові обсяги інтервенцій збільшуються з 30 до 50 млн доларів в день до кінця 2019 року і в першому кварталі наступного року.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) з 20 січня 2020 року вдвічі збільшив ліміти відкритої довгої та короткої валютної позиції банків - до 10% від їх регулятивного капіталу. За даними НБУ, цей крок розширить можливості банків здійснювати власні операції на міжбанківському валютному ринку приблизно на 400 млн доларів і збільшить їх роль у згладжуванні надмірних курсових коливань за рахунок власної валютної позиції.