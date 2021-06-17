НБУ зберіг облікову ставку на колишньому рівні, незважаючи на стрибок інфляції

Як нагадав Шевченко, у травні зростання споживчих цін сягнуло 9,5% у річному вимірі.

За його словами, прискорення цінової динаміки пов'язано насамперед із тенденціями на світових товарних ринках, зокрема з подорожчанням природного газу та соняшникової олії. Значний внесок мала також низька база порівняння минулого року.

"Проте ознаки посилення фундаментального інфляційного тиску понад прогноз зараз не спостерігаються", - сказав він.

Шевченко зазначив, що НБУ надалі готовий підвищувати облікову ставку, якщо суттєвіше посилення фундаментального інфляційного тиску та погіршення очікувань становитимуть загрозу для досягнення інфляційної цілі 5% у 2022 році.

"Наступне рішення з облікової ставки ухвалюватиметься з урахуванням оновленого макроекономічного прогнозу, що буде опубліковано у липні 2021 року", - сказав він.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прийняв рішення підвищити з 5 березня 2021 року облікову ставка з 6,0% до 6,5% річних. Ставка була підвищена вперше з Квітня 2019 року. Потім НБУ підвищив облікову ставку з 16 квітня до 7,5% річних.

Зазначимо, облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від Центробанку довгострокове або короткострокове рефінансування. Опосередковано ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Основним інструментом, за допомогою якого НБУ впливає на рівень інфляції, є облікова (ключова) ставка. За даними НБУ, в Україні зміна облікової ставки НБУ найбільше впливає на рівень інфляції через 9-18 місяців.

Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище цільового рівня, то для її зниження облікова (ключова) ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: при більш низькому прогнозованому показнику інфляції в порівнянні з цільовим рівнем ключова ставка знижується.