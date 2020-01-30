НБУ зберіг прогноз зростання економіки України

Національний банк України (НБУ) зберіг прогноз по зростанню валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні у 2020 році на рівні 3,5%. Про це сьогодні на брифінгу сказав голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Крім того, НБУ зберіг прогноз зростання ВВП України в 2021 році на рівні 4,0%.

Як зазначив Смолій, економічне зростання прискориться з 3,3% до 2019 до 3,5% в 2020 році, а в наступні роки складе близько 4%.

"Прискоренню темпів економічного зростання сприятиме пом’якшення монетарної політики. Високий рівень приватного споживання та інвестицій залишатиметься основним рушієм економічного зростання. Водночас внесок чистого експорту у ВВП і далі буде від’ємним через значні потреби реального сектору економіки в інвестиційному імпорті", - сказав він.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року Національний банк України (НБУ) поліпшив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні у 2019 році з 3,0% до 3,5%. Крім того, НБУ поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2020 році з 3,2% до 3,5%. Також НБУ прогнозував зростання ВВП у 2021 році на 4,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів очікує, що економіка України буде зростати на рівні минулих років - на 3,7%. Такі цифри закладені у законі про держбюджет-2020, який ухвалила Верховна рада.