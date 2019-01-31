НБУ зберіг прогноз з інфляції на 2019 рік

У Нацбанку налаштовані оптимістично

Национальный банк сохранил прогноз по инфляции на конец 2019 году на уровне 6,3%. Об этом на брифинге сказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Инфляция будет и дальше постепенно снижаться. Как и ранее, мы ожидаем, что она снизится до 6,3% на конец 2019 года и 5,0% на конец 2020 года", - сказала она.

Рожкова подчеркнула, что снижение инфляции произойдет, прежде всего, благодаря жесткой монетарной политике Национального банка.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,8%. По данным Государственной службы статистики, за 2018 год (к декабрю 2017 года) цены в Украине выросли на 9,8%.

Напомним, по данным опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", 62% респондентов назвали высокую инфляцию среди главных проблем страны, 28% - систему здравоохранения, 26% - социальную защиту бедных, 26% - безработицу, 23% - падение курса гривны, 20% - военные действия на Донбассе.