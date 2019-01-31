НБУ зберіг прогноз з інфляції на 2019 рік

Фото: Катерина Рожкова (прес-служба НБУ)

У Нацбанку налаштовані оптимістично

Національний банк залишив прогноз щодо інфляції на кінець 2019 році на рівні 6,3%. Про це на брифінгу сказала перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Інфляція буде і далі поступово уповільнюватися. Як і раніше, ми очікуємо, що вона знизиться до 6,3% на кінець 2019 року та 5,0% на кінець 2020 року", - сказала вона.

Рожкова наголосила, що зниження інфляції відбудеться, насамперед, завдяки жорсткій монетарній політиці Національного банку.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в грудні 2018 року порівняно з листопадом зросли на 0,8%. За даними Державної служби статистики, за 2018 рік (до грудня 2017 року) ціни в Україні зросли на 9,8%.

Нагадаємо, за даними оцопитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", 62% респондентів назвали високу інфляцію серед головних проблем, 28% - систему охорони здоров`я, 26% - соціальний захист бідних, 26% - безробіття, 23% - падіння курсу гривні, 20% - військові дії на Донбасі.