НБУ зберіг прогноз інфляції на 2019-2020

Зростання цін на кінець 2019 року складе 6,3%

Национальный банк Украины сохранил прогноз инфляции на 2019-2020 годы на прежнем уровне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В частности, в 2019-2020 годах потребительская инфляция будет снижаться - до верхней границы целевого диапазона 5% ± 1 п.п. в начале 2020 года и целевого уровня 5% в конце года. Прогноз роста цен в 2019 году остается неизменным - 6,3% на конец года.

Главными факторами, которые обусловят рост цен в 2019 году, будут повышение тарифов и заработных плат, которые будут увеличивать производственные расходы бизнеса и стимулировать потребительский спрос. Однако на прогнозном горизонте проинфляционное влияние этих факторов будет постепенно ослабляться.

Снижение инфляции будет обеспечивать жесткая монетарная политика НБУ и сдержанная фискальная политика правительства в отношении значительных объемов плановых погашений госдолга. Также замедлению инфляции будут способствовать низкая волатильность курса гривны и умеренные темпы роста цен на импортные товары, в том числе энергоносители и продовольствие.

Напомним, ранее сообщалось, что инфляция в 2018 году упала ниже 10%.

Отметим, Международный валютный фонд прогнозирует замедление инфляции в Украине в 2019 году. В частности, предполагается, что уровень инфляции будет доведен до менее 7% к концу 2019 года.