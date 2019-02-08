НБУ зберіг прогноз інфляції на 2019-2020

Фото: Національний банк (РБК-Україна)

Зростання цін на кінець 2019 року складе 6,3%

Національний банк України зберіг прогноз інфляції на 2019-2020 роки на колишньому рівні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Зокрема, в 2019-2020 роках споживча інфляція буде знижуватися - до верхньої межі цільового діапазону 5% ± 1 в. п. на початку 2020 року і цільового рівня 5% в кінці року. Прогноз зростання цін в 2019 році залишається незмінним - 6,3% на кінець року.

Головними факторами, які зумовлять зростання цін у 2019 році, будуть підвищення тарифів і заробітних плат, які будуть збільшувати виробничі витрати бізнесу та стимулювати споживчий попит. Однак на прогнозному горизонті проінфляційний вплив цих факторів поступово послаблюватиметься.

Зниження інфляції буде забезпечувати жорстка монетарна політика НБУ і стримана фіскальна політика уряду щодо значних обсягів планових погашень боргу. Також уповільненню інфляції сприятимуть низька волатильність курсу гривні і помірні темпи зростання цін на імпортні товари, в тому числі енергоносії і продовольство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що інфляція в 2018 році впала нижче 10%.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд прогнозує уповільнення інфляції в Україні в 2019 році. Зокрема, передбачається, що рівень інфляції буде доведено до менш ніж 7% до кінця 2019 року.