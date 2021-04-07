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НБУ підвищив офіційний курс євро вище 33 гривень

Новость на русском → Україна, Середа 07 квітня 2021 17:51
НБУ підвищив офіційний курс євро вище 33 гривень Фото: єдина європейська валюта піднялася вище 33 гривень (Pіxabay)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 8 квітня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,13 гривень за євро. Це на 24 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 8 квітня встановлено на такому рівні: 33,1388 гривень за євро (+0,2408 грн). При цьому курс євро на 7 квітня становить 32,898 гривень за євро.

НБУ підвищив офіційний курс євро вище 33 гривень

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 31 копійку до 33,24 гривень за євро. Курс євро на купівлі становить 33,22 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 8 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,89 гривень за долар. Курс виріс на 6 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 8 квітня встановлено на такому рівні: 27,8923 гривень за 1 долар (+0,0539 грн). При цьому курс долара на 7 квітня складає: 27,8384 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара зростає після зниження протягом двох днів підряд.

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