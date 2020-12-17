НБУ підвищив офіційний курс євро вище 34 гривень

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 27 копійок

Національний банк України (НБУ) на 18 грудня 2020 року встановив курс євро на рівні 34,07 гривень за євро. Це на 27 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 18 грудня встановлено на такому рівні: 34,0789 гривень за євро (+0,2768 грн). При цьому курс євро на 17 грудня становить 33,8021 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 34,10 гривень за євро. Курс купівлі становить 34,08 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 18 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,81 гривень за долар. Курс на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 18 грудня встановлено на такому рівні: 27,8184 гривень за 1 долар (+0,0811 грн). При цьому курс долара на 17 грудня становить: 27,7373 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс зріс після того, як напередодні він впав до мінімуму з початку вересня.