НБУ зберіг офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 21 березня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем зберіг курс євро на рівні 30,84 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 21 березня встановлено на такому рівні: 3084,641 гривні за 100 євро (-0,2861 грн).

При цьому курс євро на 20 березня становить 3084,9271 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 20 березня 2019 року, готівковий курс в продажу зріс на 15 копійок до 31,15 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,15 - 30,95 (30,00 - 30,80 - 19 березня), продажу 30,90 - 31,35 (30,85 - 31,20 - 19 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,68 (30,58 - 19 березня), продажу - 31,15 (31,00 - 19 березня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 5 копійок до 30,91 грн/євро. Курс покупки становить 30,87 грн/євро.