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НБУ зберіг курс євро

Новини » Фінанси    30.01.2019 - 17:57
НБУ зберіг курс євро
Фото: колаж (Pixabay)

Єдина європейська валюта стабільна

Національний банк України (НБУ) на 31 січня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем зберіг курс євро на рівні 31,72 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 31 січня встановлено на такому рівні:

3172,179 гривні за 100 євро (+0,0538 грн).

При цьому курс євро на 30 січня становить 3172,1252 гривні за 100 євро.

НБУ зберіг курс євроСкріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 30 січня 2019 року, готівковий курс знизився на 1 копійку до 31,85 гривень за євро. Курс покупки євро складає 31,05 - 31,60 (31,05 - 31,60 - 29 січня), продажу 31,60 - 32,20 (31,60 - 32,20 - 29 січня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,39 (31,42 - 29 січня), продажу - 31,85 (31,86 - 29 січня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 8 копійок до 31,67 грн/євро. Курс покупки становить 31,64 грн/євро.

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