НБУ знизив курс євро

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Єдина європейська валюта подешевшала на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 30 січня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 1 копійку до 31,72 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 30 січня встановлено на такому рівні:

3172,1252 гривні за 100 євро (-0,9481 грн).

При цьому курс євро на 29 січня становить 3173,0733 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 29 січня 2019 року, готівковий курс виріс на 5 копійок до 31,85 гривень за євро. Курс покупки євро складає 31,05 - 31,60 (31,05 - 31,60 - 28 січня), продажу 31,60 - 32,20 (31,60 - 32,20 - 28 січня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,42 (31,32 - 28 січня), продажу - 31,86 (31,84 - 28 січня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро знизився на 2 копійки до 31,75 грн/євро. Курс покупки становить 31,73 грн/євро.