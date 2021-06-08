НБУ погодив Бьоша на посаду голови правління ПриватБанку

"Ми вітаємо Герхарда Бьоша з погодженням його кандидатури на посаду голови правління ПриватБанку та впевнені, що його професіоналізм сприятиме подальшому розвитку банку", - прокоментував рішення голова НБУ Кирило Шевченко.

Як повідомляло РБК-Україна, у травні 2021 року наглядова рада ПриватБанку призначила Бьоша головою правління ПриватБанку за результатами проведеного конкурсного добору. Він призначений строком на п’ять років.

Герхард Бьош закінчив Віденський університет, отримавши ступінь магістра соціально-економічних наук. У період з 1993 по 2004 рік він працював на керівних посадах у різних банках, а у 2004-2006 роках перебував на посад керівника департаменту світового казначейства та ринків в Райффайзен Центральбанк.

У березні 2006 року Бьош отримав посаду заступника голови правління Райффайзен Центральбанку.

Бьош з листопада 2010 року до 30 квітня 2021 року обіймав посаду першого заступника голови правління Райффайзен Банку Аваль.