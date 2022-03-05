ru ua
Сб, 05 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

НБУ вже зібрав на спецрахунок для підтримки армії більше 10 млрд гривень

Новость на русском →
Україна, Субота 05 березня 2022 16:47
НБУ вже зібрав на спецрахунок для підтримки армії більше 10 млрд гривень Фото: НБУ вже зібрав на армію 10 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 5 березня на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних сил України, вже перераховано майже 10 млрд грн в еквіваленті. З них НБУ вже перерахував на потреби військових понад 5,7 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції).

Зокрема понад 2,8 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).

Із цих коштів НБУ вже перерахував на потреби військових понад 5,7 млрд грн, зокрема:

  • на потреби Національної гвардії України - 450 млн грн (26.02.2022);
  • на потреби Національної поліції України - 850 млн грн (28.02.2022 - 150 млн грн; 03.03.2022 - 700 млн грн.);
  • на потреби Міністерства оборони України - 3 944,6 млн грн (28.02.2022 - 182,3 млн грн; 01.03.2022 - 675 млн грн; 01.03.2022 - 168 млн грн; 02.03.2022 - 1 999,3 млн грн; 04.03.2022 - 920 млн грн);
  • на потреби Державної прикордонної служби - 420 млн грн (03.03.2022).

Наразі залишок коштів на спецрахунку становить 4,3 млрд грн.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
НАТО дало "зелене світло" для подальшого бомбардування українських міст, - Зеленський
НАТО дало "зелене світло" для подальшого бомбардування українських міст, - Зеленський
DAILY
Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна