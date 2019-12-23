НБУ знизив облікову ставку через побоювання надмірного зміцнення гривні

Однією з причини зниження облікової ставки Національного банку України з 15,5% до 13,5% у грудні було побоювання надмірного посилення обмінного курсу. Про це йдеться матеріалах про дискусію членів Комітету з монетарної політики НБУ щодо рівня облікової ставки.

Як зазначається в матеріалах, під час обговорення всі члени КМП одностайно висловилися за суттєвіше пом’якшення монетарної політики у грудні 2019 року, ніж це передбачалося прогнозною траєкторією облікової ставки.

За даними НБУ, ключовим чинником змін в інфляційній динаміці (зниження річної інфляції у листопаді до 5%) є зміцнення обмінного курсу гривні за рахунок зростання надходжень від експорту та стійкого припливу іноземного капіталу.

"За оцінкою членів комітету, пом’якшення монетарної політики стане підтримкою для економічного зростання, не перешкоджаючи стабілізації інфляції на рівні близько 5%. Натомість, збереження жорсткості монетарної політики може мати наслідком надмірне посилення обмінного курсу, що могло б зумовити виникнення дисбалансів у економіці", - йдеться в повідомленні.

Водночас позиції членів КМП щодо розміру зниження облікової ставки розділилися. Шість членів КМП висловились за зниження облікової ставки на 150 б.п. до 14,0%. Чотири члени КМП виступили за більш рішуче зниження облікової ставки на 200 б.п. до 13,5%.

У підсумку правління НБУ ухвалило рішення знизити облікову ставку 13,5% з 13 грудня.

Зазначимо, купівля нерезидентами гривневих ОВДП України була однією з головних причин зміцнення курсу гривні у 2019 року. Ставка за держоблігаціями залежить від облікової ставки НБУ. На початку року облікова ставка НБУ була на рівні 18% і Мінфін продавав ОВДП під 17% річних. Після зниження ставки НБУ до 13,5% доходність облігацій на аукціонах Мінфіну впала нижче 12%.

Нагадаємо, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 15,5% до 13,5% річних з 13 грудня. Як зазначив голова НБУ Яків Смолій, НБУ прискорює пом'якшення монетарної політики, оскільки різке зміцнення курсу гривні зумовило більш швидке зниження інфляції. Смолій нагадав, що інфляція в листопаді знизилася до 5,1% і таким чином НБУ досяг своєї середньострокової цілі.