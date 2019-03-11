НБУ знизив довідковий курс долара

Курс долара знизився на 9 копійок

Справочное значение курса доллара на 11 марта составило 26,30 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 26,3088 гривен за доллар, что на 9 копеек ниже, чем установленный 7 марта (26,3926 за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс доллара на открытии межбанковского валютного рынка 11 марта 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 6 копеек до 26,32 грн/доллар, курс в покупке до 26,27 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 29,59 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 26,52 гривен за доллар, в покупке на 3 копейки до 26,27 гривен за доллар. Курс евро в продаже упал на 13 копеек до 29,98 гривен за евро.