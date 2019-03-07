НБУ знизив довідковий курс долара

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Курс долара знизився на 9 копійок

Довідкове значення курсу долара на 7 березня склало 26,39 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 26,3926 гривень за долар, що на 9 копійок нижче, ніж встановлений 6 березня (26,4884 за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 7 березня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 8 копійок до 26,39 грн/долар, курс купівлі до 26,37 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 8 копійок до 29,85 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 13 копійок до 26,53 гривень за долар, купівлі на 12 копійок до 26,30 гривень за долар. Курс євро у продажу впав на 22 копійки до 30,11 гривень за євро.