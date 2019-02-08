НБУ знизив довідковий курс долара

Курс долара знизився на 8 копійок

Справочное значение курса доллара на 8 февраля составило 26,87 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 26,8776 гривен за доллар, что на 8 копеек ниже, чем установленный 7 февраля (26,9591 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 8 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 9 копеек до 26,89 грн/доллар, курс в покупке до 26,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 30,46 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 12 копеек до 27,07 гривен за доллар, в покупке снизился на 5 копеек до 26,81 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 35 копеек до 30,85 гривен за евро.