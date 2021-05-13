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Курс долара впав до мінімуму з початку вересня минулого року

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Україна, Четвер 13 травня 2021 16:17
Курс долара впав до мінімуму з початку вересня минулого року Фото: курс долара впав до мінімуму з Вересня 2020 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 14 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,62 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 14 травня встановлено на такому рівні: 27,6273 гривень за 1 долар (-0,0045 грн). При цьому курс долара на 13 травня становить 27,6318 гривень за 1 долар.

Курс долара впав до мінімуму з початку вересня минулого року

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знизився до мінімуму за 8 місяців. Нижче курс був тільки 2 вересня 2020 року - 27,6049 гривень за долар.

Курс долара впав до мінімуму з початку вересня минулого року

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 13 травня 2021 року у продажу порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 2 копійки до 27,65 гривень за долар, курс у купівлі до 27,63 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 32,44 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня курс долара збереже свою поточну динаміку. Долар буде торгувати в діапазоні 27,70-27,90 гривень.

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