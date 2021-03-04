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Курс долара падає третій день поспіль

Новость на русском → Київ, Четвер 04 березня 2021 16:31
Курс долара падає третій день поспіль Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 5 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,75 гривень за долар. Курс на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським вдень.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 5 березня встановлено на такому рівні: 27,7564 гривень за 1 долар (-0,0913 грн). При цьому курс долара на 4 березня становить 27,8477 гривень за 1 долар.

Курс долара падає третій день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс знижується третій день поспіль після того, як він виріс до 28 гривень вперше за останній місяць.

Курс долара падає третій день поспіль

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 4 березня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,83 гривень за долар, курс купівлі до 27,82 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 33,53 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу доллара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,9/28,1 грн.

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