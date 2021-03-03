Курс долара знижується другий день поспіль

Національний банк України (НБУ) на 4 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,84 гривень за долар. Курс на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським вдень.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 4 березня встановлено на такому рівні: 27,8477 гривень за 1 долар (-0,0853 грн). При цьому курс долара на 3 березня становить 27,933 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс знижується другий день поспіль після того, як він виріс до 28 гривень вперше за останній місяць.