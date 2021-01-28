Долар дорожчає другий день поспіль

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара виріс на 3 копійки

Національний банк України (НБУ) на 29 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,19 гривень за долар. Курс виріс на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 29 січня встановлено на такому рівні: 28,1929 гривень за 1 долар (+0,0277 грн). При цьому курс долара на 28 січня становить: 28,1652 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара росте другий банківський день поспіль.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 28 січня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 28,21 гривень за долар, курс купівлі до 28,19 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 10 копійок до 34,13 гривень за євро.

Прогноз

протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу долара до гривні. За прогнозом аналітиків, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,2/28,4 грн.