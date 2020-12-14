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Курс долара на міжбанку впав до мінімуму з початку вересня

Київ, Понеділок 14 грудня 2020 17:30
Курс долара на міжбанку впав до мінімуму з початку вересня
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар коштує дешевше 28 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 14 грудня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 12 копійок до 27,85 гривень за долар, курс купівлі до 27,84 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 33,87 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,8400 - 27,8550 грн/долар, євро 33,8590 - 33,8779 грн/євро, російський рубль 0,3802 - 0,3806 грн/рубль.

Курс долара на міжбанку впав до мінімуму з початку вересня

Відзначимо, 11 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 27,9500 - 27,9700 грн/долар, євро 33,8670 - 33,8912 грн/євро, російський рубль 0,3822 - 0,3826 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 15 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,86 гривень за долар. Курс на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 15 грудня встановлено на такому рівні: 27,8661 гривень за 1 долар (-0,1005 грн). При цьому курс долара на 14 грудня становить: 27,9666 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс впав до мінімуму за три місяці. Востаннє нижче курс був 13 вересня - 27,83 гривень за долар.

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