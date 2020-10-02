НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 5 жовтня 2020 року встановив курс євро на рівні 33,23 гривень за євро. Це на 9 копійок нижче з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 5 жовтня встановлено на такому рівні: 33,2324 гривень за євро (-0,0958 грн). При цьому курс євро на 2 жовтня становить 33,3282 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 33,23 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,22 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 5 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,34 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму майже за два роки. Вище курс востаннє був 30 листопада 2018 року - 28,39 гривень за долар.