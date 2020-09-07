НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 8 вересня 2020 року встановив курс євро на рівні 32,80 гривень за євро. Це на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 8 вересня встановлено на такому рівні: 32,8099 гривень за євро (-0,049 грн). При цьому курс євро на 7 вересня становить 32,8589 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 7 вересня 2020 року, в обмінних пунктах курс євро виріс на 3 копійки до 32,89 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,39 (32,40 - 4 вересня), продажу - 32,89 (32,86 - 4 вересня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 32,83 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,82 гривень за євро.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 8 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,75 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 8 вересня встановлено на такому рівні: 27,7509 гривень за 1 долар (+0,0184 грн). При цьому курс долара на 7 вересня становить 27,7325 гривень за 1 долар.