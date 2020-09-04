НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Європейська валюта подорожчала на 12 копійок

Національний банк України (НБУ) на 7 вересня 2020 року встановив курс євро на рівні 32,85 гривень за євро. Це на 12 копійок вище з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 7 вересня встановлено на такому рівні: 32,8589 гривень за євро (+0,1270 грн). При цьому курс євро на 4 вересня становить 32,7319 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 4 вересня 2020 року, на готівковому ринку курс євро виріс на 5 копійок до 32,86 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,40 (32,32 - 3 вересня), продажу - 32,86 (32,81 - 3 вересня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 32,74 гривень за євро. Курс купівлі складає 32,71 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 7 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,73 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 7 вересня встановлено на такому рівні: 27,7325 гривень за 1 долар (+0,0417 грн). При цьому курс долара на 4 вересня становить 27,6908 гривень за 1 долар.