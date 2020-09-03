ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

НБУ знизив офіційний курс євро

Київ, Четвер 03 вересня 2020 18:02
НБУ знизив офіційний курс євро
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)
Автор: Олександр Білоус

Єдина європейська валюта подешевшала на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) на 4 вересня 2020 року встановив курс євро на рівні 32,73 гривень за євро. Це на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 4 вересня встановлено на такому рівні: 32,7319 гривень за євро (-0,0677 грн). При цьому курс євро на 3 вересня становить 32,7996 гривень за євро.

НБУ знизив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 3 вересня 2020 року, в обмінних пунктах курс євро знизився на 17 копійок до 32,81 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,32 (32,44 - 2 вересня), продажу - 32, 81 (32,98 - 2 вересня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро, курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 32,81 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,81 гривень за євро.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 4 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,69 гривень за долар. Курс на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 4 вересня встановлено на такому рівні: 27,6908 гривень за 1 долар (+0,048 грн). При цьому курс долара на 3 вересня становить 27,6428 гривень за 1 долар.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Курс єврокурс НБУКурс гривні
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся