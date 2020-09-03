НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) на 4 вересня 2020 року встановив курс євро на рівні 32,73 гривень за євро. Це на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 4 вересня встановлено на такому рівні: 32,7319 гривень за євро (-0,0677 грн). При цьому курс євро на 3 вересня становить 32,7996 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 3 вересня 2020 року, в обмінних пунктах курс євро знизився на 17 копійок до 32,81 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,32 (32,44 - 2 вересня), продажу - 32, 81 (32,98 - 2 вересня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро, курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 32,81 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,81 гривень за євро.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 4 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,69 гривень за долар. Курс на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 4 вересня встановлено на такому рівні: 27,6908 гривень за 1 долар (+0,048 грн). При цьому курс долара на 3 вересня становить 27,6428 гривень за 1 долар.