НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 28 копійок

Національний банк України (НБУ) на 3 вересня 2020 року встановив курс євро на рівні 32,79 гривень за євро. Це на 28 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 3 вересня встановлено на такому рівні: 32,7996 гривень за євро (-0,2725 грн). При цьому курс євро на 2 вересня становить 33,0721 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 2 вересня 2020 року, в обмінних пунктах Курс євро знизився на 4 копійки до 32,98 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,44 (32,47 - 1 вересня), продажу - 32,98 (33,01 - 1 вересня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро, курс євро на продажу знизився на 29 копійок до 32,74 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,70 гривень за євро.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 3 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,64 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 3 вересня встановлено на такому рівні: 27,6428 гривень за 1 долар (+0,0379 грн). При цьому курс долара на 2 вересня становить 27,6049 гривень за 1 долар.