НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 7 травня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,10 гривень за євро, що на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 7 травня встановлено на такому рівні: 29,1017 гривень за євро (-0,1674 грн). При цьому курс євро на 6 травня становить 29,2691 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 6 травня 2020 року, курс на готівковому ринку знизився на 10 копійок до 29,40 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,89 (28,97 - 5 травня), продажу - 29,40 (29,50 - 5 травня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 24 копійки до 29,08 гривень за євро. Курс купівлі становить 29,05 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 7 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,93 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 7 травня встановлено на такому рівні: 26,9323 гривень за 1 долар (-0,0451 грн). При цьому курс долара на 6 травня становить 26,9774 гривень за 1 долар.