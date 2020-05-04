НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 21 копійку

Національний банк України (НБУ) на 5 травня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,50 гривень за євро, що на 21 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 5 травня встановлено на такому рівні: 29,5078 гривень за євро (+0,2139 грн). При цьому курс євро на 4 травня становить 29,2939 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 4 травня 2020 року, курс на готівковому ринку зріс на 9 копійок до 29,54 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,06 (29,03 - 30 квітня), продажу - 29,54 (29,45 - 30 квітня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 17 копійок до 29,45 гривень за євро. Курс купівлі становить 29,42 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 5 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,97 гривень за долар, що на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 5 травня встановлено на такому рівні: 26,9749 гривень за 1 долар (+0,0157 грн). При цьому курс долара на 4 травня становить 26,9592 гривень за 1 долар.