НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 17 копійок

Національний банк України (НБУ) на 15 квітня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,70 гривень за євро, що на 17 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 15 квітня встановлено на такому рівні: 29,7081 гривень за євро (+0,1705 грн). При цьому курс євро на 14 квітня становить 29,5376 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 14 квітня 2020 року, курс на готівковому ринку у продажу знизився на 9 копійок до 29,75 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,19 (29,22 - 13 квітня), продажу - 29,75 (29,84 - 13 квітня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро продажу виріс на 16 копійок до 29,85 гривень за євро. Курс купівлі становить 29,81 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 15 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,08 гривень за долар, що на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 15 квітня встановлено на такому рівні: 27,0899 гривень за 1 долар (+0,0495 грн). При цьому курс долара на 14 квітня становить 27,0404 гривень за 1 долар.