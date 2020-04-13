НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 14 квітня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,53 гривень за євро, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 14 квітня встановлено на такому рівні: 29,5376 гривень за євро (-0,023 грн). При цьому курс євро на 13 квітня становить 29,5606 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 13 квітня 2020 року, курс на готівковому ринку знизився на 12 копійок до 29,84 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,22 (29,27 - 10 квітня), продажу - 29,84 (29,96 - 10 квітня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро в продажу знизився на 22 копійки до 29,47 гривень за євро. Курс купівлі становить 29,43 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 14 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,04 гривень за долар, що на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 14 квітня встановлено на такому рівні: 27,0404 гривень за 1 долар (-0,1618 грн). При цьому курс долара на 13 квітня становить 27,2022 гривень за 1 долар.