НБУ підняв офіційний курс євро вище 30 гривень

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала на 61 копійку

Національний банк України (НБУ) на 24 березня 2020 року встановив курс євро на рівні 30,24 гривень за євро, що на 61 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 24 березня встановлено на такому рівні: 30,2463 гривень за євро (+0,6104 грн). При цьому курс євро на 23 березня становить 29,6359 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 23 березня 2020 року, на готівковому ринку у продажу євро знизився 12 копійок до 30,30 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,27 (29,32 - 20 березня), продажу - 30,30 (30,42 - 20 березня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 29 копійок до 29,84 гривень за євро. Курс купівлі становить 29,77 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 24 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,1126 гривень за долар, що на 38 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 24 березня встановлено на такому рівні: 28,1126 гривень за 1 долар (+0,374 грн). При цьому курс долара на 23 березня становить 27,7386 гривень за 1 долар.