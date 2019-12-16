НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 17 грудня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем підвищив курс євро на 7 копійок до 26,18 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 17 грудня встановлено на такому рівні: 2618,2373 гривень за 100 євро (-7,4288 грн).

При цьому курс євро на 16 грудня становить 2625,6661 гривень за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 16 грудня 2019 року, на готівковому ринку курс продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 26,25 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 25,88 (25,93 - 13 грудня), продажу - 26,25 (26,29 - 13 грудня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро зріс на 2 копійки до 26,21 гривень за євро. Курс купівлі становить 26,18 грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 17 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,4903 гривень за долар, що майже на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 17 грудня встановлено на такому рівні: 2349,0376 гривень за 100 доларів (-0,7620 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 16 грудня - 2349,7996 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (13 січня 2016 року) - 2326,6758 гривень за 100 доларів.