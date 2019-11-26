НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 27 листопада 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 5 копійок до 26,42 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 27 листопада встановлено на такому рівні: 2642,8938 гривень за 100 євро (-4,9486 грн).

При цьому курс євро на 26 листопада становить 2647,8424 гривень за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада 2019 року, на готівковому ринку курс продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 14 копійок до 26,56 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,21 (26,34 - 25 листопада), продажу - 26,56 (26,70 - 25 листопада) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу на 6 копійок до 26,42 гривень за євро. Курс купівлі становить 26,39 грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 27 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,98 гривень за долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 27 листопада встановлено на такому рівні: 2398,2702 гривень за 100 доларів (-7,1099 гривень).