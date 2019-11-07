НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 8 листопада 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 19 копійок до 27,15 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 8 листопада встановлено на такому рівні: 2715,6169 гривень за 100 євро (-18,9123 грн).

При цьому курс євро на 7 листопада становить 2734,5292 гривень за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 7 листопада 2019 року, на готівковому ринку курс продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 13 копійок до 27,41 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 26,96 (27,11 - 6 листопада), продажу - 27,41 (27,54 - 6 листопада) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 14 копійок до 27,11 гривень за євро. Курс купівлі становить 27,08 грн.

Національний банк України (НБУ) на 8 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,51 гривень за долар, що на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 8 листопада встановлено на такому рівні: 2451,5816 гривень за 100 доларів (-14,1796 гривень).