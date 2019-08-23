НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Єдина європейська валюта подешевшала на 2 копійки

Національний банк України (НБУ) на 27 серпня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 2 копійки до 27,73 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 27 серпня встановлено на такому рівні: 2773,2088 гривні за 100 євро (-2,2733 грн).

При цьому курс євро на 23 серпня становить 2775,4821 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня 2019 року, на готівковому ринку курс євро в продажу знизився на 5 копійок до 28,03 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,56 (27,63 - 22 серпня), продажу - 28,03 (28,08 - 22 серпня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро в продажу не змінився - 27,80 гривень за євро. Курс покупки становить 27,77 гривень за євро.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 27 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,06 гривень за долар, що на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 27 серпня встановлено на такому рівні: 2506,289 гривень за 100 доларів (+2,0193 гривень).