НБУ опустив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 21 серпня 2019 року по порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 12 копійок до 27,83 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 21 серпня встановлено на такому рівні: 2783,5428 гривні за 100 євро (-11,7134 грн).

При цьому курс євро на 20 серпня становить 2795,2562 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 20 серпня 2019 року, на готівковому ринку курс євро в продажу знизився на 12 копійок до 28,11 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,68 (27,74 - 19 серпня), продажу - 28,11 (28,23 - 19 серпня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 27,90 гривень за євро. Курс покупки становить 27,87 гривень за євро.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 21 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,13 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 серпня встановлено на такому рівні: 2513,13 гривень за 100 доларів (-4,4384 гривень).