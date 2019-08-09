НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 12 серпня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс євро на 24 копійки до 28,09 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 12 серпня встановлено на такому рівні: 2809,6692 гривні за 100 євро (-24,0135 грн).

При цьому курс євро на 8 серпня становить 2833,6827 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 9 серпня 2019 року, на готівковому ринку середній курс покупки євро становить 27,95 (28,16 - 8 серпня), продажу - 28,46 (28,69 - 8 серпня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро в продажу знизився на 7 копійок до 28,21 гривень за євро. Курс покупки становить 28,17 гривень за євро.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 12 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,09 гривень за долар, що на 22 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 12 серпня встановлено на такому рівні: 2509,0813 гривень за 100 доларів (-22,5748 гривень).